Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 80-й годовщины со Дня Победы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

«Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником», — уточнил Ушаков на просьбу журналиста раскрыть содержание взаимных поздравлений президентов США и России.

9 мая в России отмечают 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием торжественных мероприятий стал парад на Красной площади в Москве. В нем приняли участие лидеры более 20 стран.

На Красной площади во время парада также присутствовали несколько ветеранов из США. Их пригласили на парад вместе с участниками Второй мировой войны из Монголии, Израиля и Армении.