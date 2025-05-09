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Путин и Трамп поздравили друг друга с Днем Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обменялись поздравлениями по случаю 80-й годовщины со Дня Победы, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью «Первому каналу».

«Теплые слова. Взаимные поздравления с общим праздником, великим праздником», — уточнил Ушаков на просьбу журналиста раскрыть содержание взаимных поздравлений президентов США и России.

9 мая в России отмечают 80-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием торжественных мероприятий стал парад на Красной площади в Москве. В нем приняли участие лидеры более 20 стран.

На Красной площади во время парада также присутствовали несколько ветеранов из США. Их пригласили на парад вместе с участниками Второй мировой войны из Монголии, Израиля и Армении.

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mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

userkc

другими словами Трамп стал новым папой )

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?

volodey19760802

Ну тогда в скором времени ждите в гости... Россия всегда приходит за своим...