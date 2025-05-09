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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко заявил о готовности России к миру с Украиной

Источник:
БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия давно готова к тому, чтобы заключить на Украине не просто перемирие, а мир.

«Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить», — приводит агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные им в интервью американскому телеканалу NBC

По словам президента Белоруссии, это «вопрос не в России». «Поэтому надо разбираться с другой стороны, насколько я знаю. Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит», — уверен Лукашенко.

На вопрос, должен ли сейчас президент России Владимир Путин согласиться на перемирие, Лукашенко сказал: «Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Что касается перемирия <...>. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому».


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Политика #Мир #Военная политика
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