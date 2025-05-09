Россия и Китай продвинулись в переговорах по газопроводу «Сила Сибири — 2», заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

«Подвижки есть. Даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом, да, работа там идет», — цитирует ТАСС Новака.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Кремле обсуждали проект «Сила Сибири — 2», они дали указания ускорить его реализацию. При этом корректировка маршрута «Силы Сибири — 2», минуя Монголию, не обсуждается.

Газопровод «Сила Сибири — 2» должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.