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Россия и Китай продвинулись в переговорах по «Силе Сибири — 2»

Источник:
ТАСС
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Россия и Китай продвинулись в переговорах по газопроводу «Сила Сибири — 2», заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак.

«Подвижки есть. Даны поручения ускорить процесс согласования окончательных условий контракта. А так в целом, да, работа там идет», — цитирует ТАСС Новака.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Кремле обсуждали проект «Сила Сибири — 2», они дали указания ускорить его реализацию. При этом корректировка маршрута «Силы Сибири — 2», минуя Монголию, не обсуждается.

Газопровод «Сила Сибири — 2» должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.


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mosquito__2010

статус украины как ресурсной колонии равно как и статус украинца как раба ратифицировали теперь можно...

pepelmetal

Опять в пятёрочку захотели, оголодали что-ли ?

userkc

другими словами Трамп стал новым папой )

volodey19760802

Ну тогда в скором времени ждите в гости... Россия всегда приходит за своим...