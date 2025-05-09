Путин заявил, что Россия никогда не примет искажение истории

Россия отмечает 9 Мая как самый главный праздник для страны и никогда не согласится с искажением истории, заявил президент Владимир Путин на параде Победы в Москве.

«Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности. Все, что нам дорого, что свято для нас. Мы помним уроки Второй мировой войны и никогда не согласимся с искажением ее событий», — сказал Путин.

Путин назвал долгом России «отстаивать великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами».

«Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. Миллионы людей, знавшие лишь мирный труд, взяли в руки оружие и насмерть стояли на всех высотах, плацдармах и рубежах», — отметил российский лидер.

По его словам, «планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны». «Героизм народа был массовым», — подчеркнул президент.