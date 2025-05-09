Трамп призвал Россию и Украину к 30‑дневному перемирию

Президент США Дональд Трамп после беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал Россию и Украину к 30-дневному перемирию.

С полуночи 8 мая действует объявленное Россией прекращение огня, которое продлится до полуночи 11 мая. Москва призвала Киев также соблюдать перемирие, пообещав в противном случае «эффективный» ответ.

«Переговоры с Россией/Украиной продолжаются. США призывают, в идеале, к 30-дневному безоговорочному прекращению огня. Надеюсь, что будет соблюдено приемлемое прекращение огня и обе страны будут нести ответственность за соблюдение святости этих прямых переговоров. Если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — приводит РБК заявление Трампа.

Он добавил, что вместе с европейскими лидерами остается приверженным достижению прочного мира между Россией и Украиной. «Это прекращение огня должно в конечном итоге строиться в направлении мирного соглашения. Все это можно сделать очень быстро, и я буду доступен в любой момент, если понадобятся мои услуги», — отметил американский президент.

Вечером 8 мая Трамп поговорил по телефону с Зеленским. Последний назвал разговор «хорошим».