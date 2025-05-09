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Иностранных лидеров в Кремле угостили пельменями с осетриной

Источник:
Sibnet.ru
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Торжественный обед от имени Президента России для глав делегаций, прибывших в Москву на 80-летие Победы
Торжественный обед от имени Президента России для глав делегаций, прибывших в Москву на 80-летие Победы
Фото: © пресс-служба Кремля

Гости торжественного обеда от имени президента России Владимира Путина для иностранных лидеров, приехавших в Москву на юбилей Победы, отведали блюда традиционной русской и зарубежной кухонь.

На выбор главам делегаций представлены салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной или уха по-карельски и пельмени с осетриной и щучьей икрой. В меню также филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированная утка со спаржей, фото меню опубликовал белорусский телегам-канал «Пул Первого».

В качестве десерта гостям на торжественном обеде в Кремле предложили яблочный пирог с ванильным мороженым и шербет из морошки. Вино подавали крымское и с Кубани.

Торжественный обед посетили руководители около трех десятков стран и другие почетные гости, которые 9 мая будут присутствовать на параде на Красной площади по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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