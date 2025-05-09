Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь», — приводит РИА Новости слова китайского лидера, сказанные после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Си Цзиньпина, столкнувшись 80 лет назад с милитаризмом и нацизмом, армии и народы Китая и России, объединив усилия, сражались плечом к плечу, вписав незабываемую главу в историю.

«Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений», —сказал он.

Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли Совместное заявление Россиии Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.