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Си Цзиньпин рассказал о великой дружбе России и Китая

Источник:
РИА Новости
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Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Необходимо поддерживать дружбу из поколения в поколение и быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь», — приводит РИА Новости слова китайского лидера, сказанные после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Си Цзиньпина, столкнувшись 80 лет назад с милитаризмом и нацизмом, армии и народы Китая и России, объединив усилия, сражались плечом к плечу, вписав незабываемую главу в историю.

«Великая дружба, закаленная между народами двух стран огнем и кровью, стала прочным фундаментом для высокого уровня развития двусторонних отношений», —сказал он.

Ранее Путин и Си Цзиньпин приняли Совместное заявление Россиии Китая о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

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