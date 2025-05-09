Новым папой римским стал американский кардинал Роберт Прево, следует из трансляции на сайте Vatican News. Он вышел поприветствовать верующих на балкон Собора святого Петра.

Роберт Прево принял имя Лев XIV, он стал первым американским папой римским в истории. Процедура выборов папы римского заняла два дня, в ходе первых туров кандидаты не смогли набрать две трети голосов.

Прево не входил в число кандидатов с высокой вероятностью избрания. Наиболее вероятными претендентами называли госсекретаря Святого престола Пьетро Паролина, филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле, итальянского кардинала Маттео Дзуппи.

Прево родился в Чикаго, ему 69 лет. Кардиналом он стал осенью 2023 года, до этого он долго служил миссионером в Перу. Также он является августинцем — члены этого ордена живут по нормам, близким к монашеским.