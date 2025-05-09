НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Папой римским стал американский кардинал

Источник:
Sibnet.ru
245 0
Папа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV
Фото: © VATICAN MEDIA

Новым папой римским стал американский кардинал Роберт Прево, следует из трансляции на сайте Vatican News. Он вышел поприветствовать верующих на балкон Собора святого Петра.

Роберт Прево принял имя Лев XIV, он стал первым американским папой римским в истории. Процедура выборов папы римского заняла два дня, в ходе первых туров кандидаты не смогли набрать две трети голосов.

Прево не входил в число кандидатов с высокой вероятностью избрания. Наиболее вероятными претендентами называли госсекретаря Святого престола Пьетро Паролина, филиппинского кардинала Луиса Антонио Тагле, итальянского кардинала Маттео Дзуппи.

Прево родился в Чикаго, ему 69 лет. Кардиналом он стал осенью 2023 года, до этого он долго служил миссионером в Перу. Также он является августинцем — члены этого ордена живут по нормам, близким к монашеским.

Еще по теме
Конклав избрал нового папу римского
Белым дым над Ватиканом: как выбирают папу римского
Папу римского похоронили в храме. ВИДЕО
РПЦ предложила создать детский интернет
смотреть все
Жизнь #Религия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
Путин поделился мыслями о преемнике
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
Обсуждение (0)
Картина дня
Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились семь часов
Евросоюз перевел Украине доходы от замороженных российских активов
Началось перемирие на День Победы
Москве выключат интернет и мобильную связь
Мультимедиа
Парад Победы отрепетировали в Новосибирске. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
80
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
68
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
32
Путин поделился мыслями о преемнике
26
Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией
23
Началось перемирие на День Победы