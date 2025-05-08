Конклав избрал нового папу римского

Кардиналы Римско-католической церкви избрали нового папу римского на конклаве, об этом свидетельствует белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы.

Белый дым указывает на то, что один из кандидатов набрал более двух третей голосов. Конклав начался вечером 7 мая и продлился чуть более одного дня. До появления белого дыма состоялось четыре этапа голосования.

В голосовании участвовали более 130 кардиналов со всего мира. Конклав проходил в условиях секретности — по правилам, его участникам было запрещено пользоваться телефонами и другими средствами связи и покидать территорию собора.

Имя нового главы Католической церкви официально объявят в ближайшее время с центрального балкона собора Святого Петра. Тогда же станет известно и его папское имя. После этого понтифик обратится к верующим.