Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились семь часов

Переговоры российского президента Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином завершились, в общей сложности они продлились более семи часов, сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры проходили в узком и расширенном форматах, также состоялась неформальная беседа за чаем. За это время Путин и Си Цзиньпин успели выйти к прессе и подписать в торжественной обстановке два совместных заявления.

Главным вопросом в документе, который был подписан по итогам переговоров, стала защита памяти о победе над немецким нацизмом и японским милитаризмом, а также борьба с попытками их возродить.

Российский лидер уточнил, что помимо этого текста, был подписан еще целый пакет документов по вопросам развития двусторонних отношений России и Китая, нацеленных на качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций.

Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит продлится четыре дня.