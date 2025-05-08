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Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились семь часов

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Переговоры российского президента Владимира Путина с председателем Китая Си Цзиньпином завершились, в общей сложности они продлились более семи часов, сообщила пресс-служба Кремля.

Переговоры проходили в узком и расширенном форматах, также состоялась неформальная беседа за чаем. За это время Путин и Си Цзиньпин успели выйти к прессе и подписать в торжественной обстановке два совместных заявления.

Главным вопросом в документе, который был подписан по итогам переговоров, стала защита памяти о победе над немецким нацизмом и японским милитаризмом, а также борьба с попытками их возродить.

Российский лидер уточнил, что помимо этого текста, был подписан еще целый пакет документов по вопросам развития двусторонних отношений России и Китая, нацеленных на качественное продвижение российско-китайской торговли и инвестиций.

Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Визит продлится четыре дня.

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Политика #Мир
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