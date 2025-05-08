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Россия и США обсудили возобновление поставок газа в ЕС

Источник:
Sibnet.ru
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Команды переговорщиков из России и США обсудили, какую помощь Вашингтон может оказать в возобновлении поставок российского газа в Европу.

Так, стороны обсудили возможность приобретения американскими инвесторами долей в проекте «Северный поток» или трубопроводе, идущем через территорию Украины, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

При таком сценарии американские компании могли бы выступить в роли покупателей, купив российский газ и отправив его в Европу. В свою очередь, США смогли бы контролировать объемы поставок.

Ожидается, что восстановление России в качестве поставщика газа в ЕС может помочь мирному соглашению по российско-украинскому конфликту, а участие США — преодолеть сопротивление некоторых европейских стран.

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Экономика #Недра и ТЭК
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