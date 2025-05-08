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Добыт крупнейший ювелирный алмаз в истории России. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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«Алроса» добыла крупнейший ювелирный алмаз в истории России, сообщила пресс-служба компании.

Камень фантазийного янтарного цвета весит 468,3 карата, его нашли на месторождении в Якутии. Кристаллу решено присвоить имя «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», уточнил генеральный директор «Алроса» Павел Маринычев.

«2025 год совершенно точно займет особое место в истории российской алмазно-бриллиантовой отрасли. В начале апреля мы презентовали самый большой из когда-либо ограненных в нашей стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет», — отметил он.

Камень редкого фантазийного цвета Vivid Yellow получил название «Новое солнце». Сверхкрупный алмаз, из которого создали бриллиант, весом более 200 карат насыщенного медово-золотистого цвета был добыт компанией на россыпном месторождении Эбелях.

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Экономика #Недра и ТЭК
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