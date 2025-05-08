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Новый трейлер GTA VI установил абсолютный рекорд просмотров

Источник:
Sibnet.ru
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Студия Rockstar обнародовала информацию о суммарных просмотрах нового трейлера Grand Theft Auto VI со всех платформ. Они стали рекордными — за первые сутки ролик посмотрели 475 миллионов раз.

Показатели трейлера побили прежнее достижение, которое ранее принадлежало прошлогоднему фильму «Дэдпул и Росомаха». Его ролик собрал 365 миллионов просмотров. У первого трейлера GTA VI за аналогичный срок было только 93 миллионов просмотров.

Популярность трейлера положительно сказалась на показателях музыкального трека из ролика: количество стримов на Spotify песни «Hot Together» от The Pointer Sisters увеличилось на 182 тысячи процентов.

Новая часть популярной франшизы вернет игроков в вымышленный город Vice City. По слухам, разработка проекта обойдется студии в 1 миллиард долларов. Ожидается, что GTA VI выйдет 26 мая 2026 года.

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Игры #Экшены
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