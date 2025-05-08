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ЦБ ликвидировал девять банков

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России в первом квартале 2025 года ликвидировал девять банков и две небанковские кредитные организации, сообщается на официальном сайте регулятора.

В книгу государственной регистрации были внесены данные о ликвидации банка «Стрела», «КС Банка», «Саровбизнесбанка», банка «Витязь», «Спецсетьстройбанка», Волжского социального банка, Первого депозитного банка.

Процедуре ликвидации большинства этих учреждений предшествовали отзыв лицензий за многочисленные нарушения действующего законодательства, банкротство, уголовные дела и судебные разбирательства.

Еще два банка из списка ликвидированных — «Открытие» и Росбанк — в 2025 году прекратили свое существование в результате присоединения к другим кредитным организациям. Так, «Открытие» стал частью ВТБ, а Росбанк — Т-Банка.

В «ликвидационном» списке значатся две небанковские кредитные организации: Северная клиринговая палата и ЮСиЭС. Первая была лишена лицензии за многочисленные нарушения законодательства, собственник второй принял решение о добровольной ликвидации.

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