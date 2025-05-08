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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия, несмотря на объявленное Москвой перемирие, сообщило Минобороны РФ.

«Предприняты две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

По линии соприкосновения украинская армия совершила 173 обстрела из артиллерии, танков и минометов. Кроме того, зафиксировано триста ударов и сбросов боеприпасов с украинских дронов, всего выявлено 488 нарушений режима прекращения огня.

При этом российские военные строго соблюдают режим прекращения огня, не наносят удары авиацией, ракетами и БПЛА. Решение о перемирии вступило в силу в ночь на 8 мая и продлится до полуночи в ночь 11 мая.

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Оборона #Конфликты #Армия
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