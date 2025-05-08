ВСУ попытались прорваться в Курскую область

Вооруженные силы Украины продолжили боевые действия, несмотря на объявленное Москвой перемирие, сообщило Минобороны РФ.

«Предприняты две попытки прорыва через государственную границу России в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

По линии соприкосновения украинская армия совершила 173 обстрела из артиллерии, танков и минометов. Кроме того, зафиксировано триста ударов и сбросов боеприпасов с украинских дронов, всего выявлено 488 нарушений режима прекращения огня.

При этом российские военные строго соблюдают режим прекращения огня, не наносят удары авиацией, ракетами и БПЛА. Решение о перемирии вступило в силу в ночь на 8 мая и продлится до полуночи в ночь 11 мая.