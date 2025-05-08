Евросоюз перевел Украине доходы от замороженных российских активов

Евросоюз перевел Киеву 1 миллиард евро в виде очередного транша от доходов от реинвестирования замороженных активов России, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Сегодня мы перевели еще 1 миллиард евро в рамках программы Группы семи на 45 миллиардов евро из доходов от активов России», — написал чиновник на своей странице в соцсети X.

Домбровскис отметил, что по данной программе Украина в этом году уже получила 6 миллиардов евро. Еврокомиссия намерена в будущем перевести Киеву еще 12 миллиардов евро из доходов из замороженных российских активов.

С 2022 года Евросоюз выделил Украине порядка 150 миллиардов евро. В эту сумму оценивается вся помощь, оказанная Киеву странами Европы.