НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Евросоюз перевел Украине доходы от замороженных российских активов

Источник:
Sibnet.ru
496 1

Евросоюз перевел Киеву 1 миллиард евро в виде очередного транша от доходов от реинвестирования замороженных активов России, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

«Сегодня мы перевели еще 1 миллиард евро в рамках программы Группы семи на 45 миллиардов евро из доходов от активов России», — написал чиновник на своей странице в соцсети X.

Домбровскис отметил, что по данной программе Украина в этом году уже получила 6 миллиардов евро. Еврокомиссия намерена в будущем перевести Киеву еще 12 миллиардов евро из доходов из замороженных российских активов.

С 2022 года Евросоюз выделил Украине порядка 150 миллиардов евро. В эту сумму оценивается вся помощь, оказанная Киеву странами Европы.

Еще по теме
Можно ли вернуть подарочную карту
Госдума изучит жалобы на изменение банками условий без согласия
Эксперт спрогнозировал курс рубля на лето
Определен средний размер пенсии в России
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
Путин поделился мыслями о преемнике
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Парад Победы отрепетировали в Новосибирске. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Топ комментариев

anubis77

Ты перечитывай иногда что пишешьТакой бред

c2h5oh76

так для этого и проводит, чтобы узнать мнение населения Венгрии, по поводу вступления и т.д., обратись...

anubis77

Спирт прав, совсем ты плохой С каждым днём всё бредовей дичь выдаёшь

Game Rock

А если во Флориде не на "картонный дом" а на детский сад или школу? В Советское время вооруженные силы...