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Украинские власти начали вывозить свои семьи из Киева

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти начали вывозить свои семьи из Киева, опасаясь ответа Москвы на провокации Вооруженных сил Украины в День Победы.

Чиновники скрытно вывозят из столицы семьи и близких, уточнил телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники. Ранее в СМИ появилась информация, что в ответ на провокации Киева 9 мая Россия может применить баллистические ракеты «Орешник».

Президент Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Режим полного прекращения огня будет действовать до полуночи с 10 на 11 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского лидера и заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад.

Путин предупредил, что в случае нарушения объявленного Россией перемирия украинской стороной Москва даст «адекватный и эффективный ответ».

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anubis77

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