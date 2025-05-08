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Москве выключат интернет и мобильную связь

Источник:
Sibnet.ru
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Операторы ожидают отключения сотовой связи и мобильного интернета 9 мая в Москве, полный цифровой вакуум может начаться с 9 утра и продлится до 13 часов по местному времени, пишет телеграм-канал «Бэкдор».

Источники в двух крупнейших мобильных операторах подтвердили, что мобильный интернет на территории всей столицы будет глушиться впервые в истории. «Москву так раньше не накрывали», — уточнил анонимный представитель одной из компаний.

Таким образом, город уйдет в полный цифровой вакуум. Временные ограничения связаны с проведением Парада Победы, посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне и должны повысить безопасность мероприятий

В связи с ограничениями жители и гости столицы могут столкнуться с рядом неудобств. В частности, с перебоями могут работать различные сервисы, зависящие от интернета — эквайринг в торговых точках, банкоматы, аренда автомобилей, велосипедов и самокатов.

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anubis77

Ты перечитывай иногда что пишешьТакой бред

c2h5oh76

так для этого и проводит, чтобы узнать мнение населения Венгрии, по поводу вступления и т.д., обратись...

anubis77

Спирт прав, совсем ты плохой С каждым днём всё бредовей дичь выдаёшь

Game Rock

А если во Флориде не на "картонный дом" а на детский сад или школу? В Советское время вооруженные силы...