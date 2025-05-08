Google переименовала на картах Персидский залив

Американская корпорация Google переименовала Персидский залив в Арабский в своем сервисе «Google карты».

Наименование «Арабский залив» показывается при соответствующих запросах пользователям из Ближневосточного региона. В версии приложения на русском языке новое название «Арабский» указано в скобках.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен переименовать Персидский залив в Арабский. Глава Белого дома планирует официально объявить о своем решении в ходе визита в Саудовскую Аравию.

В феврале Google изменила официальное название Мексиканского залива — он был переименован в Американский для пользователей из США. Это было сделано после подписания Трампом указа, запустившего процедуру официального переименования Мексиканского залива.