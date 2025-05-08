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Развеян слух о массовом запрете теплиц

Источник:
Sibnet.ru
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Информация о якобы запрете строительства теплиц на землях сельскохозяйственного назначения не соответствует действительности, заявил зампредседателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» Даниил Черных-Аипов.

Такие земли по своему правовому статусу как раз предназначены для выращивания сельскохозяйственных культур, в том числе в теплицах, подчеркнул он в комментарии агентству «Прайм». Никаких ограничений на этот счет не предусматривалось, отметил юрист.

Штрафы за строительство теплиц возможны только в том случае, если они нарушают градостроительные нормы, например, расположены слишком близко к соседям, подчеркнул Черных-Аипов.

Кроме этого, оштрафовать за возведение капитальной теплицы с фундаментом могут в том случае, если она возведена на участке с видом разрешенного использования «огородничество», где вовсе запрещены капитальные строения.

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