Мемориальную доску Гитлеру открыли в Приднестровье

Церемония открытия мемориальной доски воину-красноармейцу Семену Гитлеру прошла в Приднестровье, сообщается на сайте министерства обороны непризнанной республики.

«Красноармеец Семен Константинович Гитлер отличился при обороне Одессы. Как указал в наградном листе командир батальона, герой около восьми суток огнем своего пулемета уничтожал противника», — говорится в сообщении.

Гитлер служил в 73-м пулеметном батальоне. Когда его взвод попал в окружение, а у бойца закончились боеприпасы, ему пришлось выбираться ползком до свих частей порядком десяти километров.

В дальнейшем Семен Гитлер был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За оборону Одессы» и «За оборону Севастополя». Красноармеец пал в боях за Севастополь в начале июля 1942 года.

В последнем приказе о награждении фамилию военного специально изменили — там она значится как «Гитлев».