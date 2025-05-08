Началось перемирие на День Победы

Началось перемирие между Украиной и Россией, оно будет действовать до 0.00 в ночь с 10 на 11 мая.

28 апреля о перемирии объявил российский президент Владимир Путин. Согласно его предложению, участники конфликта должны приостановить огонь в дни празднования 80-летия Победы.

Российские власти призвали Киев принять предложение и предупредили, что в случае нарушений военные «дадут адекватный ответ». Однако президент Украины Владимир Зеленский отверг инициативу, назвав его «попыткой манипуляций».

Ранее Путин уже объявлял перемирие на Пасху, которое длилось с 18.00 19 апреля по 0.00 21 апреля. Тогда Киев его поддержал, обе стороны значительно снизили активность боевых действий.