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Подтвержден прогноз Стивена Хокинга о конце света

Источник:
Sibnet.ru
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Стивен Хокинг
Стивен Хокинг
Фото: Tanya Hart / CC BY-SA 2.0

Мрачный прогноз британского ученого Стивена Хокинга, который в 2017 году спрогнозировал неминуемый конец света в ближайшую тысячу лет, является обоснованным, выяснили специалисты NASA.

Проведенное исследователями моделирование показало, что при сохранении текущих моделей потребления и ухудшения состояния окружающей среды планета уже через несколько столетий окажется на грани коллапса, пишет Farmingdale Observer.

Прогноз Хокинга основывался на экспоненциальном росте населения, истощении ресурсов Земли, а также дополнительных рисках в виде ядерного конфликта или деятельности искусственного интеллекта.

Знаменитый ученый перед смертью призвал человечество готовить «бегство с Земли» — разрабатывать технологии для дальних космических перелетов и готовить инфраструктуру для внеземных поселений.

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