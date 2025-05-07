Подтвержден прогноз Стивена Хокинга о конце света

Мрачный прогноз британского ученого Стивена Хокинга, который в 2017 году спрогнозировал неминуемый конец света в ближайшую тысячу лет, является обоснованным, выяснили специалисты NASA.

Проведенное исследователями моделирование показало, что при сохранении текущих моделей потребления и ухудшения состояния окружающей среды планета уже через несколько столетий окажется на грани коллапса, пишет Farmingdale Observer.

Прогноз Хокинга основывался на экспоненциальном росте населения, истощении ресурсов Земли, а также дополнительных рисках в виде ядерного конфликта или деятельности искусственного интеллекта.

Знаменитый ученый перед смертью призвал человечество готовить «бегство с Земли» — разрабатывать технологии для дальних космических перелетов и готовить инфраструктуру для внеземных поселений.