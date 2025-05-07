Грибок-убийца атаковал Европу из‑за потепления климата

Плесневый грибок Aspergillus начал активно распространяться в северных регионах Европы из-за потепления. Он представляет собой серьезную угрозу для людей с ослабленным иммунитетом.

Исследователи из Манчестерского университета считают, что появление грибка-убийцы может спровоцировать миллионы смертей, пишет Independent. Aspergillus в основном поражает легкие, вызывая так называемый аспергиллез.

Вдыхание спор не обязательно ведет к болезни, однако грибок представляет серьезную угрозу для людей, страдающих от астмы, муковисцидоза или ослабленного иммунитета, предупредили ученые.

По оценкам специалистов, к 2100 году патогенные разновидности Aspergillus освоят значительные территории в Европе, включая Скандинавию и Россию. В результате грибок может заразить порядка 9 миллионов человек.