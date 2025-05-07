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США показали беспилотный истребитель YFQ-44A. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Военно-воздушные силы США впервые рассекретили внешний вид беспилотного истребителя YFQ-44A.

Перспективный беспилотник разработала оборонная компания Anduril по программе Collaborative Combat Aircraft. В настоящее время YFQ-44A проходит наземные испытания, первый полет запланирован на лето 2025 года.

Ожидается, что дрон будет функционировать в качестве сопровождающего в паре с пилотируемым истребителем. Однако YFQ-44A также может выполнять поставленные задачи в одиночку в полностью автономном режиме.

Новый истребитель спроектирован как многофункциональная беспилотная платформа, способная самостоятельно наносить удары по противнику и проводить разведку.

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