Почему люди при ходьбе размахивают руками

Биомеханика организма человека устроена так, что при ходьбе необходимо размахивать руками. Верхние конечности помогают балансировать тело и экономить энергию.

Долгое время считалось, что размахивание верхними конечностями при ходьбе совершенно нецелесообразно с точки зрения расхода энергии. Человек может передвигаться, держа руки в карманах. Ученые из Мичиганского университета (США) и Делфтского технического университета (Нидерланды) доказали, что не все так просто.

Оказалось, что размахивание руками при ходьбе энергетически эффективно: конечности двигаются для того, чтобы скомпенсировать вращательный момент. Прижав руки к телу, человек тратит на 12% больше энергии для компенсации вращательного момента.

Кроме того, размахивание руками компенсирует движение тела вверх-вниз при ходьбе. Без рук человеку приходится тратить на 63% больше энергии, чтобы сгладить этот эффект.

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Машинальное движение рук объясняется и эволюционно. Далеким предкам человека для передвижения на четырех конечностях требовалась точная согласованность их движения. Нервные механизмы для этого оттачивались миллионы лет.

Когда люди стали ходить на двух ногах, нервный механизм согласования движения четырех конечностей продолжил работу. Усилием воли человек во время ходьбы может держать руки неподвижно, но как только он снимет контроль, они вновь перейдут в согласованное с ногами движение.