Россиян призвали сменить пароль от домашнего роутера

Почти 40% россиян, у которых дома настроен Wi-Fi, никогда не меняли пароль от домашнего роутера, выяснили специалисты «Лаборатории Касперского».

При установке роутера важно сразу изменить предустановленный пароль на сложную уникальную комбинацию, а также регулярно проверять наличие обновлений для роутера, посоветовал эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

По его словам, если злоумышленники получат доступ к роутеру, они смогут контролировать все информационные потоки входящей и исходящей информации, менять сетевые настройки, а также использовать роутер как точку входа для развития атаки на внутреннюю инфраструктуру.

Специалисты «Лаборатории Касперского» также напомнили о необходимости регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, в том числе на роутерах, настроить двухфакторную аутентификацию и установить на ПК комплексное антивирусное решение.