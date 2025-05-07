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Можно ли вернуть подарочную карту

Источник:
Sibnet.ru
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Подарок
Фото: © Sibnet.ru
Потребитель имеет право вернуть деньги за подарочную карту, если она приобретена в качестве покупки, а не получена в ходе рекламной акции.

Потребитель по своему желанию имеет право вернуть либо всю сумму, либо остаток по карте. При этом побуждение со стороны продавца купить товар или услуги на все средства — ущемление прав потребителя по статье 16 «Закона о защите прав потребителя», пояснила эксперт Роскачества, ведущий юрист Европейской юридической службы Ольга Широкова.

При этом юрист обратила внимание на то, что существует два вида подарочных карт:

  • Карты или сертификаты, приобретаемые с целью дальнейшей реализации в той или иной сети (карты гибкого номинала). Покупатель оплачивает такую карту, как любую другую покупку;
  • Карты, получаемые в подарок либо приобретаемые в результате реализации продавцами тех или иных рекламных акций. Обычно они достаются потребителю бесплатно.

Второй вид подарочных карт (которые получены бесплатно) и взаимоотношения потребителей с продавцами по ним урегулированы условиями рекламных акций, и при разборе любых спорных ситуаций по таким акциям приоритет будет за акционными правилами.

Если у карты вышел срок

Потребители могут вернуть деньги и за карту, у которой вышел срок. Верховный суд РФ не раз высказывал суждение о том, что приобретенная подарочная карта является авансом, и поэтому отказ магазина принимать к оплате карты и сертификаты даже с истекшим сроком действия — необоснованное обогащение продавца.

Схема действий при возврате средств за подарочную карту:
  • обратитесь в магазин и скажите продавцу о желании вернуть карту или сертификат
  • если продавец отказал, изложите магазину свое требование о возврате денег в письменной форме
  • если магазин не принял ваше заявление или не удовлетворил указанное в нем требование о возврате средств, обратитесь с заявлением в суд

По словам кандидата юридических наук Андрея Белоусова, люди вправе использовать это правовое обоснование, указывая, что подобные обстоятельства уже оценивались Верховным Советом РФ в пользу потребителя.

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