Почти половина россиян считают чрезмерной нагрузку школьников

Около половины опрошенных россиян (45%) считают нынешнюю нагрузку школьников чрезмерной, 25 лет назад так считали 52% сограждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.

При этом чаще всего о высокой загруженности школьников говорили жители городов с населением до 100 тысяч человек и сел, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга, следует из опроса.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что современные школьники испытывают недостаточную учебную нагрузку, тогда как в 2000 году так думал каждый девятый (11%).

Более трети участников опроса (35%) оценивают нагрузку в российских школах как нормальную, 25 лет назад такие оценки давали 37% сограждан.

Высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности считают 9% респондентов. 41% участников опроса считают его средним, почти столько же (40%) — низким.

Опрос был проведен 20 апреля методом телефонного интервью. В нем приняло участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.