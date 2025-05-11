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Почти половина россиян считают чрезмерной нагрузку школьников

Источник:
Sibnet.ru
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Около половины опрошенных россиян (45%) считают нынешнюю нагрузку школьников чрезмерной, 25 лет назад так считали 52% сограждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.

При этом чаще всего о высокой загруженности школьников говорили жители городов с населением до 100 тысяч человек и сел, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга, следует из опроса.

Каждый пятый россиянин (20%) считает, что современные школьники испытывают недостаточную учебную нагрузку, тогда как в 2000 году так думал каждый девятый (11%). 

Более трети участников опроса (35%) оценивают нагрузку в российских школах как нормальную, 25 лет назад такие оценки давали 37% сограждан.

Высоким уровень подготовки выпускников школ к предстоящей трудовой деятельности считают 9% респондентов. 41% участников опроса считают его средним, почти столько же (40%) — низким. 

Опрос был проведен 20 апреля методом телефонного интервью. В нем приняло участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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Топ комментариев

~ST~

верните украденные деньги!прекратите поставлять оружие и военных.потом можно и говорить о перемирии!

pepelmetal

Здравый человек, в киевском режиме?

Dmitriy1983

Ну ты если хочешь на матах жить, рисуй их дома на стенах для себя. А нормальным людям это читать не надо.

DRAGONWAY

Пойдет если не собирается воевать дальше, поставки вооружения лишь означает, что они не готовы к переговорам