Минсельхоз объяснил причину резкого подорожания картофеля

Картофель в России за год подорожал в 2,8 раза из-за неурожая прошлого года, а также увеличения себестоимости и недостатка хранилищ. Цены пойдут на спад с новым урожаем, заверили в Минсельхозе России.

«Рынок картофеля сегодня переживает рост цен, обусловленный сокращением запасов после неурожая 2024 года, усугубляемым недостатком современных хранилищ, энергозатратностью хранения в зимний период и повышенным спросом», — сказал «Российской газете» глава ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

Средние оптовые цены на картофель в России находились на уровне 47,6 рублей за килограмм. За месяц они выросли более чем на 25%. В рознице, по данным Росстата, картофель на 28 апреля стоил 85,4 рубля за килограмм.

Прошлогоднего урожая хватит, чтобы обеспечить основную часть внутренних потребностей. Оставшуюся часть традиционно в межсезонье закроет импорт. Это позволит полностью закрыть внутренние потребности до поступления нового урожая и благоприятно скажется на цене, сообщили в Минсельхозе.