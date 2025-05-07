Госдума изучит жалобы на изменение банками условий без согласия

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил об обращениях клиентов банков из-за изменений условий пользования счетами и картами без их согласия.

«Поступают обращения, что кредитные организации принимают решения об изменении условий пользования банковскими счетами и картами без получения согласия клиентов. Например, вводят комиссию за снятие денег или повышают ее; увеличивают тариф на обслуживание; поднимают процентные ставки по кредитным продуктам», — написал Володин в своем телеграм-канале.

По его слова, комитет Госдумы по финансовому рынку изучит практику принятых ранее законодательных решений о защите прав граждан, пользующихся финансовыми услугами.

Володин напомнил, что по федеральному закону банки не могут в одностороннем порядке ухудшать изначально прописанные в договоре условия, а также обязаны их раскрывать и сообщать о рисках.

Спикер Госдумы отметил, что граждане должны быть полностью проинформированы, и призвал обращаться в случае правонарушений.