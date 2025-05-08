Почему енот любит все стирать

Привычка опускать в воду еду, а затем тереть ее дала еноту имя — полоскун. Почему это животное моет добычу и другие попавшие в лапы предметы?

Енот — всеядный хищник. В его рационе в дикой природе насекомые, лягушки, змеи, ящерицы, мыши и другие грызуны, рыба, птичьи яйца, раки, крабы, а также орехи, ягоды и фрукты. В естественной среде еноты часто добывают себе пропитание в воде, ощупывая все вокруг на дне. В поисках пищи они могут проводить в водоемах не менее 2,5 часа в день.

Когда такое необычное поведение енотов начали изучать, зоологи выдвигали несколько гипотез: еноты очищают добычу от грязи или животным не хватает слюны, поэтому они смачивают еду, чтобы ее было легче жевать и переваривать.

Разгадка крылась в передних, на удивление ловких лапках енота. Они напоминают человеческие руки: могут ловко хватать и удерживать предметы. Но на пальцах енота еще больше нервных окончаний, они буквально «видят» мир через прикосновения.

Когда животное мочит лапы, кожа на них становится более чувствительной. Это доказали канадские исследователи. Изучив нервы в лапах 136 енотов, ученые обнаружили, что увлажнение кожи увеличивает чувствительность рецепторов. С помощью мокрых лап зверьки понимают: в них еда или нет.

Енот-полоскун родом из лесов Северной Америки, в Евразии его акклиматизировали с 1930-х годов XX века. Зверек хорошо освоился во Франции, Белоруссии, Азербайджане, на территории России — в Дагестане и Краснодарском крае.