НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Почему енот любит все стирать

Источник:
Sibnet.ru
161 0
Енот в красноярском зоопарке «Роев ручей»
Фото: © зоопарк «Роев ручей»

Привычка опускать в воду еду, а затем тереть ее дала еноту имя — полоскун. Почему это животное моет добычу и другие попавшие в лапы предметы?

Енот — всеядный хищник. В его рационе в дикой природе насекомые, лягушки, змеи, ящерицы, мыши и другие грызуны, рыба, птичьи яйца, раки, крабы, а также орехи, ягоды и фрукты. В естественной среде еноты часто добывают себе пропитание в воде, ощупывая все вокруг на дне. В поисках пищи они могут проводить в водоемах не менее 2,5 часа в день.

Когда такое необычное поведение енотов начали изучать, зоологи выдвигали несколько гипотез: еноты очищают добычу от грязи или животным не хватает слюны, поэтому они смачивают еду, чтобы ее было легче жевать и переваривать.

Разгадка крылась в передних, на удивление ловких лапках енота. Они напоминают человеческие руки: могут ловко хватать и удерживать предметы. Но на пальцах енота еще больше нервных окончаний, они буквально «видят» мир через прикосновения.

Когда животное мочит лапы, кожа на них становится более чувствительной. Это доказали канадские исследователи. Изучив нервы в лапах 136 енотов, ученые обнаружили, что увлажнение кожи увеличивает чувствительность рецепторов. С помощью мокрых лап зверьки понимают: в них еда или нет.

Енот-полоскун родом из лесов Северной Америки, в Евразии его акклиматизировали с 1930-х годов XX века. Зверек хорошо освоился во Франции, Белоруссии, Азербайджане, на территории России — в Дагестане и Краснодарском крае.

Еще по теме
Редкий белый дельфин попал на видео
Живой гигантский кальмар впервые попал на видео
Новорожденных детенышей кабана засняли в Алтайском заповеднике
Можно ли заходить в магазин с собакой
смотреть все
Жизнь #Звери #Интересно #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
Путин поделился мыслями о преемнике
Россияне раскупили кефир, как у Путина
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
Обсуждение (0)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Парад Победы отрепетировали в Новосибирске. ФОТО
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Самое обсуждаемое
80
Трамп назвал решающим вклад США в победе во Второй мировой
63
Орбан объяснил свой конфликт с Зеленским
32
Путин поделился мыслями о преемнике
25
Шойгу заявил о приготовлении ЕС к прямому конфликту с Россией
23
Путин признался в постоянном желании кому-то «врезать»