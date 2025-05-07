Рианна эффектно объявила о третьей беременности

Певица Рианна беременна третьим ребенком, об этом стало известно, когда она появилась на красной дорожке Met Gala — 2025 в наряде, подчеркивающем живот.

Образ Рианны для главного модного бала сезона в стиле «Темнокожий денди» создал американский модельер Марк Джейкобс. Певица была одета в длинную юбку в тонкую полоску с турнюром, серое бюстье и укороченный жакет, которые подчеркнули ее округлившийся живот.

У 37-летней Рианны и ее бойфренда, рэпера A$AP Rocky уже есть мальчики-погодки. Первый появился на свет в мае 2022 года, второй — в августе 2023 года.

«Я чувствую себя шокирующе хорошо и не слишком подавлена в данный момент. Сначала это было что-то вроде: "Я же так устала, но просто чувствовала волнение"», — сказала Рианна Entertainment Tonight.

Рианна — барбадосская певица, одна из самых продаваемых артистов в истории, обладательница восьми «Грэмми».