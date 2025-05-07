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Американский истребитель F‑18 упал с авианосца в Красное море

Источник:
CNN
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Истребитель F/A-18 на борту авианосца Harry Truman
Истребитель F/A-18 на борту авианосца Harry Truman
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Crayton Agnew

Истребитель F/A-18 военно-морских сил США упал в Красное море c борта авианосца Harry Truman, сообщил телеканал CNN ссылкой на источники.

Оба члена экипажа самолета F/A-18 катапультировались. Спасательный вертолет поднял их на корабль. Они получили незначительные травмы. Затонувший самолет пока не обнаружен, рассказали источники.

По имеющимся сведениям, причиной инцидента могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце.

В апреле во время буксировки истребителя F/A-18 он вместе с тягачом упал за борт того же авианосца Harry Truman.

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ЧП #Происшествия #Оружие
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