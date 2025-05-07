Американский истребитель F‑18 упал с авианосца в Красное море

Истребитель F/A-18 на борту авианосца Harry Truman
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Crayton Agnew
Истребитель F/A-18 военно-морских сил США упал в Красное море c борта авианосца Harry Truman, сообщил телеканал CNN ссылкой на источники.
Оба члена экипажа самолета F/A-18 катапультировались. Спасательный вертолет поднял их на корабль. Они получили незначительные травмы. Затонувший самолет пока не обнаружен, рассказали источники.
По имеющимся сведениям, причиной инцидента могла стать неисправность системы аэрофинишеров на авианосце.
В апреле во время буксировки истребителя F/A-18 он вместе с тягачом упал за борт того же авианосца Harry Truman.