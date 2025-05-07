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МВД рассказало о схемах взлома аккаунтов на «Госуслугах»

Источник:
Sibnet.ru
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Госуслуги
Фото: © Sibnet.ru

МВД России перечислило пять мошеннических схем, которые чаще всего используются для получения кода авторизации на портале «Госуслуг».

Атаки в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта на «Госуслугах», предупредило в своем телеграм-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Среди популярных предлогов сообщения от маркетплейсов и служб доставок. Мошенники сообщают о доставке или посылке. Чтобы ее получить, нужно подтвердить личность. Еще одна схема — «коммунальные службы». Например, отправляют сообщения о смене ключей к домофону: «чтобы привязать ключи к номеру телефона, продиктуйте код».

На третьем месте схема от имени медорганизации. Аферисты сообщают человеку, что он записан на прием и нужно подтвердить личность, назвав код, который пришел по СМС. Еще один предлог от якобы «Почты России». Мошенники сообщают, что пришло заказное письмо, и нужно авторизоваться в чат-боте, чтобы можно было направить трек номер.

На пятой позиции предлогов, которые используют мошенники для получения доступа к «Госуслугам», — образовательные организации. Например, человеку сообщают, что он не прошел аттестацию и будет не допущен к экзамену, но можно пройти тест на сайте.

«Если вы слышите любую из этих фраз — прекращайте общение. Запомните: ни одна из этих организаций не запрашивает коды из СМС. Никому и никогда их не сообщайте», — подчеркнули в МВД РФ.

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