Трамп счел очень глупым решение исключить Россию из G8

Президент США Дональд Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было «очень глупым решением» со стороны Запада, но время для восстановления этого формата уже прошло.

«Знаю, что президенту Обаме это не нравилось, и они проголосовали об исключении России», — приводит ТАСС заявление Трампа. Он отметил, что «это было очень глупым решением».

По его словам, «если бы была G8 и Россия была в ней, то, я думаю, возможно, у вас бы не было этой глупой и смертоносной войны, которая идет сейчас».

В то же время он исключил возможность восстановления G8. «Нет, я думаю, сейчас неподходящее время», — сказал Трамп.

«Мы упустили эту возможность, не так ли? Мы уже упустили ее, что стало еще одним "отличным" решением некоторых людей, которые не должны были принимать решения», — заключил глава Белого дома.