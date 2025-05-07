Начался суд над отцом четырех погибших от дихлофоса детей

Отца четырех детей, погибших от отравления дихлофосом в поселке Красная Сопка, начали судить за причинение смерти по неосторожности, сообщила прокуратура Красноярского края.

Детей в возрасте шести, девяти, 11 и 13 лет и их родителей госпитализировали с признаками отравления в сентябре 2024 года, они скончались в больнице. Беременная на тот момент мать и отец выздоровели. Впоследствии пятый ребенок умер, захлебнувшись во сне рвотой.

По версии следствия, четверо детей отравились средством для борьбы с насекомыми. Отец, 34-летний Дмитрий Виноградов, обработал дом, пренебрегая инструкцией по применению и мерами предосторожности, превысил рассчитанную производителем норму расхода средства в зависимости от площади помещения. Компоненты аэрозоля попали на пищу, посуду, мебель и постельные принадлежности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Родители отравившихся детей отвергли версию дихлофоса

После этого глава семьи не выполнил рекомендации о проветривании помещения сквозным потоком воздуха и влажной уборке поверхностей после обработки, допустил детей к приему пищи и ночлегу в доме.

Дело рассматривает Назаровский городской суд. Прокурор предъявил Виноградову обвинение в причинении смерти по неосторожности четырем лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ). Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

В судебном заседании отец детей отказался выразить отношение к содеянному. «Я действительно не оставил дом на проветривание на всю ночь, дети вошли в дом, потому что запаха «Дихлофоса» не чувствовалось», — говорил он на стадии расследования.

Допрошены сестра подсудимого в качестве потерпевшей по делу, его брат с супругой и мать погибших детей в качестве свидетелей. Следующее заседание назначено на 21 мая.