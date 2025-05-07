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Эксперт спрогнозировал курс рубля на лето

Источник:
«Лента.ру»
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Баланс импорта и экспорта продолжит влиять на курсовое соотношение рубля и доллара, считает экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. 

Курсы валют этим летом будут зависеть от нескольких ключевых факторов. Прежде всего на курс будут оказывать влияние цены на нефть. Если она останется в диапазоне 63–69 доллара за баррель, рубль может стабилизироваться, сказал Щербаченко в интервью «Ленте.ру».

По его словам, баланс импорта и экспорта продолжит влиять на курсовое соотношение. Его профицит поддерживает рубль, но в случае снижения цен на нефть существует риск уменьшения валютных поступлений в бюджет, что может негативно сказаться на национальной валюте.

Кроме того, на курс способны влиять геополитика и санкции, предупредил эксперт. Еще один фактор, оказывающий влияние на курс, — это сезонный спрос на валюту из-за туризма. В летний период он может немного ослабить рубль, считает экономист.

К июню ожидается, что курс рубля будет оставаться в диапазоне 76–84 рубля за доллар, 88–96 рублей за евро и 10,8–11,8 рубля за юань, заключил Щербаченко.

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