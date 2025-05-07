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Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами

Источник:
Sibnet.ru
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Индийская баллистическая ракета Agni-V
Индийская баллистическая ракета Agni-V
Фото: Defense Research and Development Organisation / GODL-India
Индия начала военную операцию «Синдур» против террористов на территории соседнего Пакистана. Пакистанские военные нанесли ответный удар.

«Справедливость восторжествовала. Да здравствует Индия!» — такой пост в X опубликовала пресс-служба индийской армии.

Минобороны Индии заявило, что в общей сложности ракетные удары были нанесены по девяти объектам террористов на территории Пакистана. В Нью-Дели подчеркнули, что целями не были объекты пакистанской армии.

Агентство Ani сообщило, что целью ударов были террористические группировок «Джайш-и-Мухаммед» и «Лашкар-и-Тайба» (организация запрещена в России). 

Минобороны Пакистана сообщил о гибели восьми мирных жителей и 35 пострадавших.

Операция «Синдур» стала ответом на теракт, произошедший 22 апреля в индийском городе Пахалгам. В результате нападения боевиков там погибли 26 человек.

Индийское посольство в США заявило, что Индия имеет достоверные сведения о причастности базирующихся на пакистанской территории террористов к теракту в Пахалгаме.

Ответ Пакистана

Пакистан нанес ответный удар по приграничным территориям Индии в Кашмире. Минообороны страны заявило, что ударом было уничтожено место дислокации бригады индийских вооруженных сил. 

Власти Индии сообщили о двух раненых женщинах. Одна из них находится в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф назвал нападение Индии актом войны. «Пакистан имеет полное право отреагировать решительно на этот акт войны, навязанный Индией, и решительный ответ уже дан», — написал он в X.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан к максимальной сдержанности, потому что мир не может позволить себе военную конфронтацию между двумя странами.

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