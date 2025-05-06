Определились финалисты Кубка Гагарина

Челябинский «Трактор» обыграл московское «Динамо» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ и вышел в финал Кубка Гагарина, где его соперником станет ярославский «Локомотив».

«Трактор» обыграл москвичей со счетом 4:3, в составе победителей шайбы забросили Василий Глотов (25-я минута), Максим Шабанов (30, 59) и Никита Коростелев (34). У проигравших отличились Максим Джиошвили (14), Бреннан Менелл (41) и Артем Швец-Роговой (56).

В этом сезоне «Трактор» стал победителем Восточной конференции, а «Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в сводной таблице КХЛ. Обе команды ранее не выигрывали Кубок Гагарина.

Финальная серия стартует 13 мая в Ярославле. Действующим обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский «Металлург».