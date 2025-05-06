Ветераны США примут участие в параде Победы

Американские ветераны будут присутствовать на параде в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Кроме этого, в Москву прилетят ветераны из Израиля, Армении и Монголии, уточнил он в комментарии РБК. При этом торжественное военное шествие на Красной площади объединит не только российских военнослужащих, но и иностранных военных.

Всего для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств. Среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР. В частности, известно, что на Красную площадь выйдут азербайджанские военные, подразделения КНДР, военные из Киргизии.

Ожидается, что на параде Победы в Москве также будут присутствовать 29 глав государств, среди которых лидеры Бразилии, Вьетнама, Венесуэлы, Китая, Кубы, Монголии, Словакии, Сербии и стран СНГ.