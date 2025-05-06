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Ветераны США примут участие в параде Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Американские ветераны будут присутствовать на параде в Москве по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Кроме этого, в Москву прилетят ветераны из Израиля, Армении и Монголии, уточнил он в комментарии РБК. При этом торжественное военное шествие на Красной площади объединит не только российских военнослужащих, но и иностранных военных.

Всего для участия в параде приглашены воинские подразделения 19 дружественных государств. Среди принявших приглашение — семь стран бывшего СССР. В частности, известно, что на Красную площадь выйдут азербайджанские военные, подразделения КНДР, военные из Киргизии.

Ожидается, что на параде Победы в Москве также будут присутствовать 29 глав государств, среди которых лидеры Бразилии, Вьетнама, Венесуэлы, Китая, Кубы, Монголии, Словакии, Сербии и стран СНГ.

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-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!

Uynachalnica

"Кинокритики часто характеризуют его проекты как вторичные." - ему то какая разница, деньги из бюджета...

Удавиков

для таких цб и поднимет, чтобы богатеть