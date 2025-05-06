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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия и Украина обменялись пленными

Источник:
Sibnet.ru
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Россия и Украина провели обмен пленными, который стал пятым с начала года. Москва вернула 205 российских военнослужащих, Киеву также передали 205 военных, сообщило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Российские военнослужащие уже находятся на территории Белоруссии. Там им оказывают психологическую и медицинскую помощь, также они смогут связаться с родственниками. В ближайшее время их доставят в Россию.

Посредничество при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Президент Владимир Путин 1 мая в телефонном разговоре с лидером ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил оказываемое Эмиратами содействие в организации обменов пленными.

Последний обмен состоялся 19 апреля. Тогда в Россию вернулись 246 военнослужащих, Украине передали столько же. ОАЭ назвали этот обмен самым крупным с начала военных действий. Тогда же стороны передали друг другу раненых.

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