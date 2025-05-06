Белым дым над Ватиканом: как выбирают папу римского

Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет — и уже 7 мая римско-католическая церковь приступит к выборам претендента на освободившийся престол. Для этого в Сикстинской капелле соберется конклав. Как выбирают нового понтифика?

Кто такой папа римский. Это глава Римско-католической церкви, епископ города Рима и верховный правитель государства-города Ватикан. Для католиков папы считаются преемниками апостола Петра — как первого римского епископа.

Кто может стать папой римским

Формально папой римским может быть избран любой неженатый мужчина-католик. Фактически с конца XIV века понтификов избирают только из числа кардиналов — это высшие после папы должностные лица в католической иерархии.

Папу римского выбирают пожизненно после смерти или отречения предшественника. Однако он может добровольно покинуть свой пост. В истории зафиксировано только три случая отречения — это сделали Целестин V в 1294 году и Григорий XII в 1415 году.

Последним в 2013 году добровольно отрекся Бенедикт XVI, пояснивший, что возраст и состояние здоровья не дают полноценно заниматься делами Святого престола. На тот момент ему было 86 лет. Он первым среди отрекшихся понтификов получил особый титул «папы на покое».

Национальность претендента решающего значения не имеет — например, умерший Франциск аргентинец, его предшественник Бенедикт немец, а перед ним папой римским был поляк Иоанн Павел II. Однако в целом две трети из 266 пап в истории церкви — итальянцы.

Кто выбирает папу римского

После смерти понтифика начинается процесс Sede Vacante («Вакантный престол»). Сначала кардинал-камерленго подтверждает смерть понтифика. Он трижды ударяет папу серебряным молоточком в лоб и просит откликнуться.

Когда папа не откликается, кардинал провозглашает: «Vere Papa mortuus est (папа действительно мертв)». После чего запечатывает папские апартаменты и уведомляет всех кардиналов, которые после этого должны лично приехать в Рим на конклав.

Кардиналы перед выборами папы римского Фото: © VATICAN MEDIA

Перед выборами тело понтифика выставляют в соборе Святого Петра для прощания, после чего хоронят в Ватикане. До выборов нового папы все документы подписываются от имени Апостольского престола.

Избирательным правом обладают только кардиналы младше 80 лет, однако для кандидатов возрастных ограничений нет. На этот раз в голосовании примут участие 133 кардинала, двое выборщиков пропустят конклав по состоянию здоровья.

Первый тур выборов начнется 7 мая — в этот день кардиналы войдут в Сикстинскую капеллу и принесут присягу на Евангелии. Дело в том, что любые подробности конклава строго засекречены, за их разглашение кардинала могут изгнать из церкви.

Выборы будущего папы римского Иоанна Павла II Фото: © VATICAN MEDIA

До выборов нового папы кардиналы не смогут покинуть место проведения конклава, пользоваться телефонами или почтой. Они будут жить в изоляции (конклав в переводе с латыни «запертый на ключ»). Правило обеспечивает защиту голосования от внешнего вмешательства.

Как пройдет голосование

Для победы преемнику Франциска необходимо набрать две трети голосов. В первый день состоится только один тур голосования — выборщики в Сикстинской капелле заполнят бюллетени, после чего в порядке старшинства положат их в чашу.

Голосование тайное, но подсчет результатов ведут открыто три случайно выбранных кардинала. Они произносят имя кандидата вслух, записывают его и прокалывают бюллетени, чтобы исключить повторный подсчет.

Если нового понтифика не избрали в первый день, то в следующие дни голосования проходят четыре раза в сутки — до победы одного из кандидатов. Если нового понтифика не выбирают после 33 туров, то кардиналы оставляют только двух кандидатов.

Длительность конклавов сильно отличается. Так, выборы папы римского Франциска стали одними из самых быстрых за историю папства — его избрали уже на второй день, всего за пять раундов. Самый продолжительный конклав затянулся на три года — с ноября 1268 по сентябрь 1271 года.

Белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы Фото: © VATICAN MEDIA

После каждого этапа бюллетени сжигают в специальной печи с добавлением химических веществ, которые окрашивают дым в черный или белый цвет. Появление белого дыма из установленной над капеллой трубы означает, что понтифик избран.

Что будет после избрания

Как только один из кандидатов получает необходимое большинство, кардиналы спрашивают, принимает ли он статус первосвященника. После утвердительного ответа задается второй вопрос — какое папское имя он выбирает.

Традиционно никто не берет имя Петр, хотя апостол считается основателем Римско-католической церкви. Считается, что частично в этом виновато пророчество, согласно которому новый папа по имени Петр появится перед концом света.

После избрания новый папа спускается в так называемую комнату плача, где переодевается в папскую одежду — белую сутану, короткую накидку на плечи и красную ленту. Затем епископы вместе с понтификом выходят на балкон собора Святого Петра и представляют его народу.

Папский балкон в соборе Святого Петра Фото: © VATICAN MEDIA

После представления папа римский выступает с балкона базилики с посланием Urbi et Orbi («граду и миру»), обычно его слушают несколько сотен тысяч жителей Рима и гостей. В финале процессия направляется в собор Святого Петра.

Среди фаворитов на вакантный престол — госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла и архиепископ Болоньи, кардинал Маттео Мария Дзуппи.