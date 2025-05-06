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Новый вирус обнулил устройства под управлением Linux

Источник:
Sibnet.ru
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Вредоносные программные модули на языке Go нашли на платформе GitHub специалисты компании Socket. При попадании на ПК под управлением Linux эти модули приводят к необратимому уничтожению всей информации на системном диске.

Вредоносные модули внешне не вызывают подозрений, однако содержат скрытый функционал для определения операционной системы, выяснили аналитики. В случае обнаружения среды Linux они загружают с удаленного сервера деструктивный скрипт, пишет BleepingComputer.

Скрипт целенаправленно перезаписывает содержимое основного системного накопителя, заполняя его нулевыми байтами. В результате такого воздействия система полностью теряет способность к загрузке, при этом восстановить уничтоженные данные практически невозможно.

Эксперты предполагают, что модули создавались для атаки на серверные инфраструктуры или среды разработки, использующие Linux, однако под удар могут попасть и обычные пользователи. В настоящее время вредоносные пакеты уже удалены с GitHub.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!

Удавиков

для таких цб и поднимет, чтобы богатеть

Uynachalnica

"Кинокритики часто характеризуют его проекты как вторичные." - ему то какая разница, деньги из бюджета...