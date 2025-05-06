Определен средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России составляет чуть более 23 тысяч рублей в месяц, следует из данных Социального фонда России.

Средний размер пенсии в Российской Федерации достиг уровня 23 175,17 рублей в месяц по состоянию на 1 января 2025 года, приводит РИА Новости данные Соцфонда.

Ранее сообщалось, что численность пенсионеров на учете в системе Социального фонда составила 41 169 796 человек на 1 января 2025 года.

Страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262.