Автовладельцы тонируют стекла машин, чтобы спастись от солнца и посторонних глаз. Но к тонировке есть определенные требования. Если светопропускаемость не соответствует ГОСТу, водителю грозит штраф.

Правила тонировки стекол в автомобиле регулирует ГОСТ 33997–2016. Затемнение лобового и передних боковых стекол должно быть 70% и выше.

Переднее ветровое и боковые стекла затемняют на этапе изготовления, поэтому их светопропускание нередко оказывается достаточно близко к минимальной границе. Это надо учитывать при выборе индекса дополнительной тонирующей пленки.

Нет ограничений по тонировке заднего ветрового и задних пассажирских стекол, а также люка в крыше. Можно использовать затемняющую пленку любого уровня светопропускания, в том числе и глухую.

На верхнем участке лобового стекла разрешено устанавливать светозащитную полосу с любым индексом пропускания световых лучей. Для легковых автомобилей она должна быть не более 14 сантиметров в ширину.

Затемнение стекол на автомобиле не должно деформировать восприятие зеленого, желтого, красного, голубого и белого цветов.

Водителям нельзя использовать зеркальную тонировку. Такое нанесение полностью отражает световые приборы и может ослеплять других автомобилистов в ночное время.

Штрафы и арест за тонировку

Штраф за нарушение требований к затемнению передних стекол назначают по части 3.1 статьи 12.5 КоАП (Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) на сумму 500 рублей. В первые 30 дней его можно оплатить со скидкой 25%.

Также автоинспектор может выдать предписание, где указано, что автовладелец обязан неправильную тонировку в течение десяти дней. Если автомобилист проигнорирует требование, его могут наказать по части 1 статьи 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции…).

Тогда штраф будет от 2 до 4 тысяч рублей. Могут арестовать на 15 суток или назначить обязательные работы на срок 40-120 часов.