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Россияне раскупили кефир, как у Путина

Источник:
Sibnet.ru
2012 6
Президент России Владимир Путин с бутылкой кефира
Фото: © кадр из фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет»

Жители России раскупили кефир, который президент Владимир Путин пьет перед сном, следует из данных каталогов ряда онлайн-магазинов.

В фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», вышедшем в эфир 4 мая, президент России, показывая содержимое холодильника, предложил кефир одному из авторов ленты Павлу Зарубину.

Оказалось, что глава государства предпочитает кефир «Эковакино» жирностью 3,2%, который производят в Рязанской области.

Кефир «Эковакино» в магазине «Лента»
Фото: © скриншот онлайн-магазина «Лента»

На следующий день продукт исчез с полок магазинов в Москве. Также его раскупили в онлайн-магазинах «Дикси», «Лента», «Перекресток», «Магнит», «Глобус» и «Метро», следует из данных каталогов. Причем дефицитом стал не только кефир жирностью 3,2%, но и 1% и 2,5%.

Стоимость кефира, как у Путина, — 80-120 рублей за бутылку.

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Жизнь #Общество #Продукты
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Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

pepelmetal

Нато сегодня это жалкое посмешище, которое способно только свадьбы бомбить

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!