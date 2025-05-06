Россияне раскупили кефир, как у Путина

Жители России раскупили кефир, который президент Владимир Путин пьет перед сном, следует из данных каталогов ряда онлайн-магазинов.

В фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», вышедшем в эфир 4 мая, президент России, показывая содержимое холодильника, предложил кефир одному из авторов ленты Павлу Зарубину.

Оказалось, что глава государства предпочитает кефир «Эковакино» жирностью 3,2%, который производят в Рязанской области.

Фото: © скриншот онлайн-магазина «Лента»

На следующий день продукт исчез с полок магазинов в Москве. Также его раскупили в онлайн-магазинах «Дикси», «Лента», «Перекресток», «Магнит», «Глобус» и «Метро», следует из данных каталогов. Причем дефицитом стал не только кефир жирностью 3,2%, но и 1% и 2,5%.

Стоимость кефира, как у Путина, — 80-120 рублей за бутылку.