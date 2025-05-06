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Сарик Андреасян объявил об экранизации «Войны и мира»

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер Сарик Андреасян
Фото: © кадр из видео «В гостях у Ханги»

Российский режиссер Сарик Андреасян экранизирует роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир», об этом он объявил в телеграм-канале.

«Готовимся к съемкам экранизации "Война и мир"! Проводим пробы на главных героев!» — написал Андреасян.

По его словам, съемки стартуют осенью. Супруга режиссера, актриса Лиза Моряк, которая часто играет главные женские роли в его проектах, записала видео, в котором сообщила, что роль Наташи Ростовой в фильме сыграет не она.

Андреасян — режиссер порядка 30 фильмов и сериалов, среди них — «Служебный роман. Новое время», «Непрощенный», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Онегин», «Чикатило», «Жизнь по вызову». Кинокритики часто характеризуют его проекты как вторичные.

«Войну и мир» экранизировали несколько раз. В СССР эпическую военную драму создал Сергей Бондарчук, он же сыграл Пьера Безухова. Наташей Ростовой стала Людмила Савельева, Андреем Болконским — Вячеслав Тихонов.

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