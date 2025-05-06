Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Курс доллара из-за неблагоприятной конъюнктуры в ближайшем будущем может подняться до 115-125 рублей, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Основным фактором, который повлияет на курс, будет падение цен на нефть, считает предприниматель «Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115-125 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Дерипаска упомянул статью газеты Financial Times, где речь идет о падении цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель. Снижение наметилось в понедельник, 5 мая, после того, как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти.

Цены на нефть начали снижаться еще 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин. Падение на рынке усугубилось неожиданным решением ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее.