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Дерипаска спрогнозировал подорожание доллара до 125 рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Курс доллара из-за неблагоприятной конъюнктуры в ближайшем будущем может подняться до 115-125 рублей, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Основным фактором, который повлияет на курс, будет падение цен на нефть, считает предприниматель «Нефть падает к 45 долларам за баррель. Значит, курс поднимется к 115-125 рублей за доллар», — написал Дерипаска в своем телеграм-канале.

Дерипаска упомянул статью газеты Financial Times, где речь идет о падении цен на нефть марки Brent ниже 59 долларов за баррель. Снижение наметилось в понедельник, 5 мая, после того, как восемь стран ОПЕК+ объявили о планах поднять объем добычи нефти.

Цены на нефть начали снижаться еще 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин. Падение на рынке усугубилось неожиданным решением ОПЕК+ повысить объемы добычи больше, чем ожидалось ранее.

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Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

pepelmetal

Нато сегодня это жалкое посмешище, которое способно только свадьбы бомбить

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!