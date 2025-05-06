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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп поддержал объявленное Путиным перемирие на День Победы

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп поддержал объявленное российским лидером Владимиром Путиным трехдневное перемирие, приуроченное ко Дню Победы.

Перемирие к 9 Мая «не звучит как что-то значительное», но «это очень много» по сравнению с тем, «с чего мы начинали», приводит ТАСС заявление президента США

«Думаю, мы в хорошем положении, чтобы урегулировать [конфликт]. Они [Россия] хотят урегулировать. Украина хочет урегулировать. Если бы я не был президентом, никто бы не стал урегулировать», — сказал Трамп.

Он отметил, что предыдущая администрация Белого дома не сделала ничего для мирного урегулирования. «У нас был президент [Джо Байден], который три года не разговаривал с Путиным, и всего этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было быть», — подчеркнул президент США.

Ранее Кремль пояснил, что объявленное Путиным перемирие по случаю Дня Победы — «проявление доброй воли» и свидетельство готовности России к мирному урегулированию.

Президент Украины Владимир Зеленский перемирие отверг, заявив, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров в Москве на Параде Победы 9 Мая.

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Топ комментариев

Alhazred

И схожу. А ты страдай морда фашисткая.

pepelmetal

Нато сегодня это жалкое посмешище, которое способно только свадьбы бомбить

-2rist-

только правильнее назвать не подорожание доллара, а обесценивание рубля. рубля

Uynachalnica

Whoosh! Не сомневаюсь, но цены на Porsche фьютть!